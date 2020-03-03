После Масленицы у ангаров на Балткосе к активисту пришла полиция

К гражданскому активисту Сергею Дустину после проведения Масленицы возле ангаров на Балтийской косе пришла полиция. Об этом он во вторник, 3 марта, сообщил корреспонденту «Нового Калининграда».

Вечером в понедельник около дома Дустина ждал полицейский экипаж. Сотрудники правоохранительных органов задали ему несколько вопросов, отвечать на которые Дустин отказался. Из контекста он понял, что в полицию поступило обращение с требованием наказать его за акцию «Губернатор, спаси ангары и Балткосу!».

«Полицейские сами толком ничего пояснить не смогли. Говорят только, что поступила команда меня опросить в рамках поступившего заявления о проведении несанкционированной акции. Я так понимаю, судя по публикации одного псевдо-патриотического СМИ, что там обратился какой-то журналист, который расценил это как проведение несанкционированной акции и попросил провести по этому поводу проверку. Кажется „НьюсБалт“ и все эти полоумные псевдо-патриоты», — пояснил Дустин.

По его словам, полиция сейчас проводит проверку. «Я так понимаю, будет приниматься решение о том, наказывать меня или нет. Статью полицейские не называли, но в публикации „НьюсБалта“ указывается 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)», — сказал Дустин.

В воскресенье, 1 марта, на Балтийской косе жители региона совместили празднование Масленицы с акцией по спасению от сноса ангаров немецкого аэродрома «Нойтиф». Во время праздника люди выстроились на аэродроме, чтобы сфотографироваться с плакатом с «Губернатор, спаси ангары».

В пресс-службе регионального УМВД пообещали прокомментировать ситуацию позднее.