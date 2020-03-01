На Балткосе устроили Масленицу-акцию в защиту ангаров «Нойтифа»

На Балткосе устроили Масленицу-акцию в защиту ангаров «Нойтифа»
Виталий Невар / Новый Калининград

На Балтийской косе жители региона устроили праздничную акцию, посвященную спасению от сноса ангаров немецкого аэродрома «Нойтиф». Об этом у себя на странице в «Фейсбук» сообщает активист Сергей Дустин.

Ранее активист анонсировал празднование масленицы не территории у ангаров. «В этой истории крайне важно не просто подписать петицию (подписали более тысячи человек), но и встать с дивана, сесть в автобус, потом на паром и личным присутствием попытаться привлечь внимание органов власти к этому вопросу. Кстати, если губернатор хочет услышать реальное мнение людей об этом — тоже пусть приезжает», — говорилось в сообщении.

В воскресенье, 1 марта, люди выстроились на аэродроме, чтобы сфотографироваться с плакатом с «Губернатор, спаси ангары».   

Боль «вашей глуши»: что происходит с ангарами на Балтийской косе

Днем 26 февраля на Балтийской косе возобновился демонтаж конструкций одного из ангаров. «Приехала техника, вышка. [Рабочие] сваркой режут перекрытия ангара», — рассказывал представитель музея «Балтийский люнет» Михаил Побережный «Новому Калининграду». В результате работ часть конструкции обрушилась. В областном правительстве заявили, что организации, желающей снести свое здание без нового строительства на его месте, не требуется получение специального разрешения от властей. 


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