На Балткосе устроили Масленицу-акцию в защиту ангаров «Нойтифа»

На Балтийской косе жители региона устроили праздничную акцию, посвященную спасению от сноса ангаров немецкого аэродрома «Нойтиф». Об этом у себя на странице в «Фейсбук» сообщает активист Сергей Дустин.



Ранее активист анонсировал празднование масленицы не территории у ангаров. «В этой истории крайне важно не просто подписать петицию (подписали более тысячи человек), но и встать с дивана, сесть в автобус, потом на паром и личным присутствием попытаться привлечь внимание органов власти к этому вопросу. Кстати, если губернатор хочет услышать реальное мнение людей об этом — тоже пусть приезжает», — говорилось в сообщении.

В воскресенье, 1 марта, люди выстроились на аэродроме, чтобы сфотографироваться с плакатом с «Губернатор, спаси ангары».

Боль «вашей глуши»: что происходит с ангарами на Балтийской косе

Днем 26 февраля на Балтийской косе возобновился демонтаж конструкций одного из ангаров. «Приехала техника, вышка. [Рабочие] сваркой режут перекрытия ангара», — рассказывал представитель музея «Балтийский люнет» Михаил Побережный «Новому Калининграду». В результате работ часть конструкции обрушилась. В областном правительстве заявили, что организации, желающей снести свое здание без нового строительства на его месте, не требуется получение специального разрешения от властей.





