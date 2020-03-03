Госдума вводит в России штрафы до полумиллиона за дискриминацию инвалидов

В России вводятся штрафы для граждан и организаций за дискриминацию инвалидов, пожилых и людей с особенностями здоровья. Суммы штрафов составляют от 30 000 для физлиц и до 500 000 рублей для юрлиц. Соответствующий правительственный законопроект приняли во втором чтении депутаты Госдумы, пишет «Интерфакс».

Уточняется, что документ содержит поправки в статью 14.8 КоАП для защиты прав социально уязвимых категорий потребителей.

По словам зампред фракции ЕР Андрея Исаева, данная инициатива поможет бороться с «безобразными случаями», когда инвалидам отказывают в обслуживании, например, в кафе или в ресторане.