В областном правительстве не раскрыли имена 16-ти уволенных советников Алиханова

В областном правительстве не раскрыли имена 16-ти уволенных советников Алиханова
Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград
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Правительство Калининградской области не ответило на официальный информационный запрос «Нового Калининграда» в части раскрытия имен людей, которые по состоянию на начало февраля 2020 года имели статус внештатных советников губернатора Антона Алиханова. В феврале, напомним, стало известно о лишении статуса 16-ти внештатных советников губернатора. 9 из них получили статус советника при прежних губернаторах.

Единственное, что сообщили региональные власти — штатными советниками Алиханова сейчас являются только экс-главный архитектор Калининграда Вячеслав Генне и экс-глава регионального управления Росприроднадзора Юрий Цыбин.

Ранее перечень внештатных советников Алиханова не публиковался, однако такой статус был у бизнесмена Андрея Горохова (он является работодателем для супруга председателя облдумы Марины Оргеевой).

Реформировать институт внештатных советников Алиханов пообещал в 2018 году, после того как у него появился советник по ЖКХ, проходивший свидетелем по делу «Боевой организации русских националистов». После появления информации о прошлом нового советника Алиханов от него отказался, заявив, что решение о назначении принимал не он, а его аппарат.

«Я хочу сказать спасибо СМИ за внимательность: конечно, человек с таким неоднозначным опытом советником моим не будет, — заявил Алиханов. — А после вот этого инцидента могу сказать, что у нас, наверное, в принципе институт общественных советников нужно будет либо отменить вообще, либо серьезным образом пересмотреть с точки зрения того, кто решения принимает».

В апреле 2017 года Алиханов не смог назвать число своих советников, но пообещал им увольнения. «Их (советников) количество меняется периодически. Некоторые из них будут уволены в ближайшее время. Кто будет уволен, не могу сказать. Как подпишем — так и узнаете», — говорил тогда Алиханов журналистам.

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