Федерация планирует перечислить области почти 900 млн на выплаты на детей до 7 лет

Федеральный центр планирует перечислить Калининградской области в качестве субсидий для выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет 895 млн руб. Об этом говорится в финансово-экономическом обосновании поправок, которые региональные власти внести в облдуму во вторник, 3 марта.



«На реализацию мероприятий в сфере здравоохранения дополнительно предусмотрено 72,7 млн рублей, на мероприятия в сфере образования — 109,2 млн рублей, на мероприятия в сфере социальной политики и поддержки занятости — 91,8 млн рублей, на поддержку отрасли культуры — 17,6 млн рублей, на реализацию программ формирования современной городской среды — 286,0 млн рублей, на государственную поддержку сельхозтоваропроизводителей — 152,6 млн рублей, на мероприятия в сфере туризма — 130,4 млн рублей, на поддержку малого и среднего предпринимательства — 87,4 млн рублей», — дополнительно отмечается в финансово-экономическом обосновании.

Также в документе отмечается, что региональное софинансирование выплат на детей составит 267 млн руб. Также закладывается почти 130 млн руб. на выплаты многодетным семьям.

Выплаты для малообеспеченных семей с детьми президент Владимир Путин анонсировал в середине января в рамках ежегодного послания Федеральному посланию.

Тогда же прозвучала инициатива о введении бесплатного питания школьников младших классов. На это в областных бюджетных поправках закладывается 200 млн руб. (из них 55,7 млн руб. — на приобретение оборудования и капитальный ремонт пищеблоков).