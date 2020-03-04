Федерация планирует перечислить области почти 900 млн на выплаты на детей до 7 лет

Федерация планирует перечислить области почти 900 млн на выплаты на детей до 7 лет
Новый Калининград
Все новости по теме: Социальные проблемы

Федеральный центр планирует перечислить Калининградской области в качестве субсидий для выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет 895 млн руб. Об этом говорится в финансово-экономическом обосновании поправок, которые региональные власти внести в облдуму во вторник, 3 марта.

«На реализацию мероприятий в сфере здравоохранения дополнительно предусмотрено 72,7 млн рублей, на мероприятия в сфере образования — 109,2 млн рублей, на мероприятия в сфере социальной политики и поддержки занятости — 91,8 млн рублей, на поддержку отрасли культуры — 17,6 млн рублей, на реализацию программ формирования современной городской среды — 286,0 млн рублей, на государственную поддержку сельхозтоваропроизводителей — 152,6 млн рублей, на мероприятия в сфере туризма — 130,4 млн рублей, на поддержку малого и среднего предпринимательства — 87,4 млн рублей», — дополнительно отмечается в финансово-экономическом обосновании.

Также в документе отмечается, что региональное софинансирование выплат на детей составит 267 млн руб. Также закладывается почти 130 млн руб. на выплаты многодетным семьям.

Выплаты для малообеспеченных семей с детьми президент Владимир Путин анонсировал в середине января в рамках ежегодного послания Федеральному посланию.

Тогда же прозвучала инициатива о введении бесплатного питания школьников младших классов. На это в областных бюджетных поправках закладывается 200 млн руб. (из них 55,7 млн руб. — на приобретение оборудования и капитальный ремонт пищеблоков).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (3)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter