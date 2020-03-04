Власти рассказали, как муниципалитеты «помогают» не платить им долги по аренде

Муниципалитеты Калининградской области ежегодно подают много исков о взыскании долгов по аренде, но при этом не требуют в суде накладывать арест на имущество арендаторов или расторжения договоров аренды. Это позволяет арендаторам переуступать права на землю и не оплачивать долги. Доклад о ситуации с арендным платежам в местные бюджеты, где содержатся такие оценки, опубликовало региональное правительство.



«В рамках проводимой претензионно-исковой работы муниципалитеты не заявляют ходатайства на принятие обеспечительных мер в части наложения ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или других лиц, запрещения ответчику совершать определенные действия <...>. Одновременно с этим исковые заявления о взыскании задолженности не содержат требования о расторжении договора аренды земельного участка при отсутствии в его границах объектов недвижимого имущества. Указанные обстоятельства позволяют должникам передавать свои права и обязанности по договорам аренды аффилированным лицам, которые также впоследствии не вносят арендную плату», — говорится в докладе.

По данным регионального правительства, за 2019 было подано 1510 исков о взыскании долгов по аренде на сумму 382 млн руб.

Реальные взыскания по данным искам невелики. В 2019 году через судебных приставов в бюджеты муниципалитетов поступило всего 108 млн руб.