Замглавы Минздрава уволили после скандала с плагиатом в диссертации

Замглавы Минздрава уволили после скандала с плагиатом в диссертации
Виталий Невар / Новый Калининград
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уволил заместителя главы Минздрава Сергея Краевого, сообщает РБК со ссылкой на распоряжение, опубликованное на портале правовой информации .

Причиной прекращения работы в министерстве стал скандал, связанный с заимствованиями в диссертации. Согласно распоряжению, Краевого освободили от должности по собственной просьбе, отмечают в издании.

Решение лишить Краевого степени доктора медицинских наук приняли в диссертационном совете Центрального НИИ еще в конце февраля. Тогда в научной работе экс-замглаы нашли большое количество заимствований текстов других работ. «Диссернет», в свою очередь, выявил в работе Краевого «массивные заимствования из трех источников». В сетевом сообществе ученых рассказали, что Краевой использовал в качестве основного метода заимствования и приспособления текста контекстную замену. За последнее время это уже не первый случай, когда «Диссернет» находит некорректные заимствования в работах представителей власти.

Сергей Краевой стал заместителем министра здравоохранения в сентябре 2013 года. Ранее он занимал различные должности в транспортных структурах. Так, с 2005 по 2013 годы Краевой находился на должности главы департамента здравоохранения ОАО «РЖД».

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