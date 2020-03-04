Сын экс-генпрокурора стал владельцем 5-ти областных геологоразведывательных компаний

Сын экс-генпрокурора Юрия Чайки Артем Чайка 2 марта стал владельцем пяти компаний, зарегистрированных в Калининграде с основным профилем «разведочное бурение». Соответствующая информация опубликована в ЕГРЮЛ.
Компании «Электрум», «Халько», «Экскаефа», «Недра М» и «Геофизик М» были открыты в Калининграде в январе 2020 года их директорами и позднее переоформлены на сына экс-генпрокурора.
Все компании зарегистрированы по одному адресу — Подполковника Иванникова, 8.
Сейчас Юрий Чайка является полпредом президента в Северо-Кавказком федеральном округе.
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