В Литву прибыл первый танкер с российской нефтью для Белоруссии

В Литву прибыл первый танкер с российской нефтью для Белоруссии
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Клайпедский порт в Литве в среду, 4 марта, прибыл первый из двух танкеров с российской нефтью, закупленной у трейдеров, передаёт издание «Ведомости» со ссылкой на представила «Белтнефтехима».

Планируется, что далее нефть будет отправлена по железной дороге до нефтеперерабатывающего завода «Нафтан». С 29 февраля по 1 марта, по данным «Ведомостей», судно находилось в российском порту в Приморске. «Человек, знакомый с графиком отгрузки, сообщил, что в эти дни шла отгрузка ресурсов „Роснефти“. В компании не ответили на запрос „Ведомостей“. Представитель „Белнефтехима“ не сказал, у кого концерн купил сырье», — пишет СМИ.

Ранее Белоруссия получала российскую нефть через нефтепровод «Дружба», однако в конце 2019 года Москва и Минск не смогли договориться о ценах, из-за чего с начала 2020 года поставки прекратились. В начале января НПЗ «Литовские железные дороги» и Клайпедский порт заявили о готовности транспортировать нефть в соседнюю республику.

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