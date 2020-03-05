Суд отказался отменять санкции города к «Автотору», равные цене прав на 967 га

Арбитражный суд Калининградской области отклонил иск компании «Промавтоматика», входящей в ГК «Автотор», в части признания незаконным требования администрации Калининграда выплатить ей по банковской гарантии 21,6 млн руб. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражного суда.



Как ранее сообщал «Новый Калининград», городские власти требуют деньги от ГК «Автотор» с 27 декабря 2019 года. Банковская гарантия была предоставлена в мае 2012 года — в период между победой в аукционе за право аренды 967 га в Калининграде под застройку жильем и заключением договора. Речь идет о земельном массиве в поселке Совхозном на северо-западе Калининграда

«Автотор» приобрел право аренды земельного массива за 21,6 млн руб. По условиям торгов компания должна была за 5 лет с момента получения права аренды на землю (если иной срок не предусмотрен утвержденным проектом планировки территории) построить жилье и передать инженерные сети городу.

С тех пор жилищный проект много раз анонсировался «Автотором», но так и не был реализован.

Способом обеспечения интересов города в случае, если «Автотор» не выполнит свои обязательства по срокам строительства, была банковская гарантия в размере цены права аренды, по которой передается земля.

Представители «Автотора» и администрации Калининграда не комментировали спор.