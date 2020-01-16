Город требует от «Автотора» 22 млн. Столько он заплатил за право застройки 967 га жильем

Городские власти требуют от структуры ГК «Автотор» «Промавтоматика» 21,6 млн руб. в качестве выплаты по банковской гарантии. Власти направили требование 27 декабря 2019 года. Это следует из документов судебного разбирательства, в рамках которого «Промавтоматика» пытается обжаловать требование о взыскании денег.



Как видно из определения арбитражного суда о принятии иска к производству, банковская гарантия была предоставлена в мае 2012 года — в период между победой в аукционе за право аренды 967 га в Калининграде под застройку жильем и заключением договора. Речь идет земельном массиве в поселке Совхозном на северо-западе Калининграда

Суд отказался принимать обеспечительные меры в виде запрета банку выплачивать деньги по требованию города. «Суд критически относится к доводу истца о необходимости обеспечительной меры для предотвращения возможных убытков. <...> Применение заявленной обеспечительной меры будет означать фактическое временное удовлетворение требований истца до вынесения решения по существу спора, что недопустимо. Настоящее заявление истца направлено на создание ситуации неплатежа по банковской гарантии по основанию, не предусмотренному действующим гражданским законодательством, что является нарушением прав бенефициара», — констатировал суд.

«Автотор» приобрел право аренды земельного массива за 21,6 млн руб. По условиям торгов, компания должна была за 5 лет с момента получения права аренды на землю (если иной срок не предусмотрен утвержденным проектом планировки территории) построить жилье и передать инженерные сети городу.

С тех проект жилищный проект много раз анонсировался «Автотором», но так и не был реализован.

Способом обеспечения интересов города в случае, если «Автотор» не выполнит свои обязательства по срокам строительства была банковская гарантия в размере цены права аренды, по которой передается земля.

«[Банковская] гарантия предоставляется победителем аукциона до подписания договора купли-продажи права на заключение договора аренды земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства», — говорится в аукционной документации.

Представители «Автотора» и администрации Калининграда не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.