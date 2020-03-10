Терешкова предложила отменить ограничение по количеству президентских сроков

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Терешкова предложила отменить ограничение по количеству президентских сроков

Депутат Госдумы Валентина Терешкова выдвинула инициативу отменить ограничения на количество президентских сроков. Кроме того, она предложила позволить вновь избираться на эту должность действующему главе государства, сообщает РИА «Новости».

«Вопрос стоит не о нем, а о нас, гражданах России, и ее будущем. Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо все честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции, или, если этого потребует ситуация, и, самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией», — заявила Терешкова.

Из-за внесённого предложения спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил перерыв в заседании для обсуждения. По его словам, это необходимо обсудить с главой государства и лидерами фракций.


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