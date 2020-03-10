В Госдуму внесли поправку о досрочных выборах

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В Госдуму внесли поправку о досрочных выборах

Поправку о досрочных парламентских выборах в связи с изменением Конституции внесли на рассмотрение в Госдуму. Документ внесен ко второму чтению законопроекта о поправках в главный документ страны, сообщает «Интерфакс».

Поправка позволит депутатам действующего, седьмого созыва, принять решение о сокращении срока своих полномочий. Для этого необходимо не меньше двух третей голосов от общего состава. «В этом случае президент Российской Федерации вправе назначить новые выборы Госдумы», — сообщается в документе. 

Напомним, инициативу провести новые выборы выдвинул лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Глава справедливороссов Сергей Миронов поддержал идею, лидер КПРФ Геннадий Зюгинов выступил против. Спикер палаты Вячеслав Володин пообещал, что предложение о досрочных выборах будет рассмотрено после подготовки текста поправки.


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