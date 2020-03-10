Калининградцы вышли с одиночными пикетами против обнуления сроков для Путина

С 18.40 до 20.20 несколько калининградских активистов стояли в одиночных пикетах против обнуления президентских сроков для действующего президента Владимира Путина. «Не хочу еще 12 лет Путина», «Отпустите деда на пенсию», «Вечный Путин — вечный застрой», — гласили плакаты. Об этом сообщил «Новому Калининграду» один из участников пикета Иван Лузин.
С 18.40 до 20.20 несколько калининградских активистов стояли в одиночных пикетах против обнуления президентских сроков для действующего президента Владимира Путина. «Не хочу еще 12 лет Путина», «Отпустите деда на пенсию», «Вечный Путин — вечный застрой», — гласили плакаты. Об этом сообщил «Новому Калининграду» один из участников пикета Иван Лузин.
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