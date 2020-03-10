Калининградцы вышли с одиночными пикетами против обнуления сроков для Путина

Калининградцы вышли с одиночными пикетами против обнуления сроков для Путина
Фото Ивана Лузина
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С 18.40 до 20.20 несколько калининградских активистов стояли в одиночных пикетах против обнуления президентских сроков для действующего президента Владимира Путина. «Не хочу еще 12 лет Путина», «Отпустите деда на пенсию», «Вечный Путин — вечный застрой», — гласили плакаты. Об этом сообщил «Новому Калининграду» один из участников пикета Иван Лузин.

Во вторник, 10 марта Госдума во втором чтении приняла поправки к Конституции РФ, среди которых в частности было стихийно внесенное перед голосованием предложение обнулить президентские сроки для действующего президента. В случае принятия поправок, Владимир Путин сможет занимать должность президента до 2036, если победит на выборах. Согласно действующем законодательству, он не может занимать президентский пост после 2024 года.


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