Путин поддержал идею обнуления президентских сроков

Президент Владимир Путин поддержал предложение депутата Госдумы Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков. Об этом он заявил выступая в нижней палате парламента 10 марта, трансляция велась на сайте Госдумы.
Путин заявил, что обнуление президентских сроков после внесения поправок в Конституцию возможно, но в случае, если Конституционный суд решит, что это не будет противоречить Конституции.Ранее с предложением отменить ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на эту должность действующему главе государства выступила депутат Валентина Терешкова. Отмену ограничения числа сроков Путин не поддержал, но и обнуление его сроков позволит политику остаться у власти после 2024 года.
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