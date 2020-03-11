Филиал РАНХиГСа в Калининградской области возглавил Михаил Плюхин

Глава Калининградстата Михаил Плюхин назначен директором Западного филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы в Калининградской области. Об этом в среду, 11 марта, заявил глава академии Владимир Мау.Ранее Плюхин также возглавлял областной избирком и был вице-премьером областного правительства по внутренней политике.
«Новый Калининград» ранее сообщал, что Плюхин являлся наиболее вероятным кандидатом на пост нового директора калининградского филиала.
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