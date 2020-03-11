Мау объяснил решение о назначении Плюхина главой филиала РАНХиГС

Мау объяснил решение о назначении Плюхина главой филиала РАНХиГС
Михаил Плюхин. Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Образование

Назначение экс-главы Калининградстата Михаила Плюхина, который никогда не руководил учебным заведением, директором Западного филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы ректор академии Владимир Мау объяснил наличием у него степени кандидата экономических наук и отношениями, сложившимися в период, когда Мау был научным руководителем Плюхина. Об этом Владимир Мау сообщил журналистам в среду, 11 марта.

«Во-первых, Михаил Юрьевич кандидат экономических наук и, добавлю от себя, был моим аспирантом. А у меня не так много было в жизни аспирантов. А Михаил Юрьевич был одним из, и я знаю его организационные и интеллектуальные практические способности», — сказал Мау.

Также Мау отметил, что Плюхин «всегда был связан с академией» и «погружен» в ее развитие.

В среду, 11 марта, стало известно о назначении Михаила Плюхина директором калининградского филиала РАНХиГСа. До Росстата Плюхин возглавлял облизбирком и работал вице-премьером по внутренней политике.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (5)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter