Мау объяснил решение о назначении Плюхина главой филиала РАНХиГС

Назначение экс-главы Калининградстата Михаила Плюхина, который никогда не руководил учебным заведением, директором Западного филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы ректор академии Владимир Мау объяснил наличием у него степени кандидата экономических наук и отношениями, сложившимися в период, когда Мау был научным руководителем Плюхина. Об этом Владимир Мау сообщил журналистам в среду, 11 марта.



«Во-первых, Михаил Юрьевич кандидат экономических наук и, добавлю от себя, был моим аспирантом. А у меня не так много было в жизни аспирантов. А Михаил Юрьевич был одним из, и я знаю его организационные и интеллектуальные практические способности», — сказал Мау.

Также Мау отметил, что Плюхин «всегда был связан с академией» и «погружен» в ее развитие.

В среду, 11 марта, стало известно о назначении Михаила Плюхина директором калининградского филиала РАНХиГСа. До Росстата Плюхин возглавлял облизбирком и работал вице-премьером по внутренней политике.