Депутат: при голосовании облдумой за поправки к Конституции нарушен регламент

Депутат облдумы, член партии «Патриоты России» Михаил Чесалин заявил, что при вынесении на голосование вопроса о поправках к Конституции был нарушен регламент регионального парламента. Мнение депутата прозвучало перед голосованием за поправки.



По словам Чесалина, текст законопроекта должен быть предоставлен на ознакомление не ранее, чем за 3 дня до голосования. Фактически же текст документы был представлен парламентариям накануне голосования, после 19 часов. Сам Чесалин получил текст поправок утром, перед началом заседания Думы, где вопрос был поставлен на голосование.

«Сами поправки на более чем 70 листах поступили только вчера после 19 часов. Я [их] добывал сегодня утром. Ознакомиться с принятыми официально поправками, а не разговорами и суждениями, не было никакой возможности. Это нарушение нашего регламента, который предполагает предоставлять документы не менее чем за 3 дня до заседания парламента», — сказал Чесалин.