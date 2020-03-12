Облдума не вносила своих предложений по изменению Конституции

Облдума не вносила своих предложений по изменению Конституции
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Политика

От областной Думы не вносились предложения по внесению поправок в действующую Конституцию. Об этом в четверг, 12 марта, сообщила журналистам глава облдумы Марина Оргеева.

«Обсуждение идет давно. Может быть, всё во времени очень сжато, но интенсивное обсуждение идет. Нет, мы не вносили предложения, но большая часть из того, что вошло в этот закон, касается и Калининградской области. Мы не видели необходимости каких-то поправок, потому что большая часть об уровне жизни, социальной защите, и так вошли», — сказала Оргеева.

В четверг, 12 марта, депутаты облдумы поддержали изменение Конституции, в том числе предполагающее обнуление президентских сроков для действующего президента Владимира Путина.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter