Облдума не вносила своих предложений по изменению Конституции

От областной Думы не вносились предложения по внесению поправок в действующую Конституцию. Об этом в четверг, 12 марта, сообщила журналистам глава облдумы Марина Оргеева.



«Обсуждение идет давно. Может быть, всё во времени очень сжато, но интенсивное обсуждение идет. Нет, мы не вносили предложения, но большая часть из того, что вошло в этот закон, касается и Калининградской области. Мы не видели необходимости каких-то поправок, потому что большая часть об уровне жизни, социальной защите, и так вошли», — сказала Оргеева.