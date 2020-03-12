Облдума поддержала обнуление президентских сроков для Владимира Путина

Облдума поддержала обнуление президентских сроков для Владимира Путина
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Калининградская областная Дума поддержала поправки к Конституции, принятые Госдумой и Советом Федерации, включающие положение об обнулении президентских сроков для действующего президента Владимира Путина. Это даст ему возможность дальше избираться на президентский пост и оставаться во главе государства до 2036 года. По действующей Конституции Путин не имеет права баллотироваться на президентский пост в 2024 году.

Вопросов к законопроекту у депутатов не возникло. За поправки проголосовали 33 депутата, против — 3.

Лидеры коммунистов и «Патриотов России» выступили против голосования за поправки к Конституции.

Поддержали поправки своими выступлениями единороссы Александр Никулин, Валерий Фролов, Лариса Швалкене, Андрей Колесник и Олег Урбанюк. 

Совет Федерации одобрил закон о поправках к Конституции в среду, 11 марта.

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