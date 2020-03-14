Президент Путин подписал закон о поправке Конституции РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации, пишет «Интерфакс».

Как напоминает информагентство, документ был принят Госдумой 11 марта и в тот же день одобрен Советом Федерации.

Теперь закон о поправках должен быть изучен Конституционным судом на соответствие фундаментальным положениям Основного закона. В случае положительного заключения будет объявлено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

Провести всенародное голосование планируется 22 апреля. Россиянам будет предложено голосовать по пакету поправок в целом, а не по отдельности.