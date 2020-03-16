Власти готовы платить за информирование о голосовании за поправки в Конституцию

Правительство Калининградской области готово платить физическим лицам до 15 тысяч рублей за «адресное информирование» населения о запланированном всероссийском голосовании по «вопросу одобрения» изменений Конституцию РФ. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте кабмина региона.

Согласно документу, договоры об «адресном информировании» должны заключаться между физическими лицами с Избирательной комиссией Калининградской области. Единоразовая выплата в размере до 15 тыс. руб. предусматривается на территории Калининграда и до 13 тыс. руб. — в других муниципалитетах.

В частности, под «адресным информированием» имеется в виду «изготовление, размещение и распространение различных видов наружной информационной продукции».

Отметим, ранее в марте областная Дума единогласно проголосовала за поправки в областной бюджет, согласно которым в том числе на организацию голосования по изменениям в Конституцию РФ понадобится 50 млн руб.