Власти готовы платить за информирование о голосовании за поправки в Конституцию

Власти готовы платить за информирование о голосовании за поправки в Конституцию
Виталий Невар / Новый Калининград
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Правительство Калининградской области готово платить физическим лицам до 15 тысяч рублей за «адресное информирование» населения о запланированном всероссийском голосовании по «вопросу одобрения» изменений Конституцию РФ. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте кабмина региона.

Согласно документу, договоры об «адресном информировании» должны заключаться между физическими лицами с Избирательной комиссией Калининградской области. Единоразовая выплата в размере до 15 тыс. руб. предусматривается на территории Калининграда и до 13 тыс. руб. — в других муниципалитетах.

В частности, под «адресным информированием» имеется в виду «изготовление, размещение и распространение различных видов наружной информационной продукции».

Отметим, ранее в марте областная Дума единогласно проголосовала за поправки в областной бюджет, согласно которым в том числе на организацию голосования по изменениям в Конституцию РФ понадобится 50 млн руб.

Провести всенародное голосование планируется 22 апреля. Россиянам будет предложено голосовать по пакету поправок в целом, а не по отдельности. Одна из поправок предусматривает обнуление президентских сроков Владимира Путина.

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