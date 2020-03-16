Конституционный суд счел законным обнуление президентских сроков Путина

Конституционный суд признал предложенные президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию страны законными. Соответствующее заключение опубликовано на сайте суда.

Согласно документу, в том числе обнуление президентских сроков Путина не противоречит Конституции. Отмечается, что человек, уже занимавший пост главы страны, после вступления в силу изменений может баллотироваться на два срока «вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность».

Ранее Госдума и Совет Федерации приняли поправки в Конституцию. Поддержала поправки большинством голосов и Калининградская областная Дума. Три депутата регионального парламента выступили против.



Российские ученые, юристы, писатели и журналисты выступили с открытым письмом против внесения поправок в действующую Конституцию.

Провести всенародное голосование планируется 22 апреля. Россиянам будет предложено голосовать по пакету поправок в целом, а не по отдельности.