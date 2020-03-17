Польских министров перевели на карантин. У одного из них обнаружили коронавирус

Польских министров перевели на карантин. У одного из них обнаружили коронавирус
Виталий Невар / Новый Калининград
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Министры правительства Польши переведены на карантин. Такое решение принято из-за обнаружения у министра окружающей среды Михала Вося коронавируса — его тест оказался положительным. Такую информацию размещает RMF FM.

«Вчера вечером все министры, присутствовавшие на последнем правительственном совещании, были подвергнуты стандартным тестам, которые применялись ко всем, кто имел контакт с инфицированным человеком», — уточнил официальный представитель правительства Петр Мюллер.

Результаты тестов будут известны 17 марта, во вторник. До тех пор министры будут работать в «общепринятой процедуре карантина». Тем не менее они продолжат выполнять все обязанности и принимать необходимые решения, в том числе используя процедуру кругового голосования.

Михаил Вось, предположительно, заразился от сотрудника государственных лесов, с которым он общался. Министр самоизолировался и провел тест, который оказался положительным.

«Мне хорошо. Спасибо работникам здравоохранения и выражаю солидарность всем больным», — сказал он.

Ранее стало известно, что в Польше число смертей от заболевания достигло пяти.

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