В Калининграде оппозиция из-за коронавируса отказалась от митинга против «обнуления» сроков Путина

В Калининграде оппозиция из-за коронавируса отказалась от митинга против «обнуления» сроков Путина
Виталий Невар / Новый Калининград
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Запланированный на 22 марта митинг против «обнуления сроков Путина» не состоится. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили его организаторы.

Причиной отмены стала угроза распространения коронавирусной инфекции. Как говорится в письме, направленном в адрес городских и областных властей (есть в распоряжении «Нового Калининграда»), оргкомитет считает, что, «несмотря на большую важность темы митинга — изменение Конституции России, [...] безопасность жителей области в условиях надвигающейся эпидемии коронавируса является преобладающей». Под письмом стоят подписи представителей партий «Яблоко» и ПАРНАС.

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