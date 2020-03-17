В Калининграде оппозиция из-за коронавируса отказалась от митинга против «обнуления» сроков Путина

Запланированный на 22 марта митинг против «обнуления сроков Путина» не состоится. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили его организаторы.
Причиной отмены стала угроза распространения коронавирусной инфекции. Как говорится в письме, направленном в адрес городских и областных властей (есть в распоряжении «Нового Калининграда»), оргкомитет считает, что, «несмотря на большую важность темы митинга — изменение Конституции России, [...] безопасность жителей области в условиях надвигающейся эпидемии коронавируса является преобладающей». Под письмом стоят подписи представителей партий «Яблоко» и ПАРНАС.
Комментарии к событию