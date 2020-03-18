В Калининграде представили нового генконсула Литвы

Новый генконсул Литовской республики в Калининграде Аушра Чернявичене и губернатор Антон Алиханов провели первую встречу. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду, 18 марта, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Сейчас в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией мы работаем в круглосуточном режиме, — приводит пресс-служба слова литовского дипломата. — Я сменила своего коллегу на этом посту, и продолжу все дела, которые были начаты: это и экономические, и пограничные вопросы, темы культуры, просвещения и многое другое».

Аушра Чернявичене была назначена генконсулом Литовской Республики в Калининграде в январе этого года. До этого она была заместителем директора Консульского департамента Министерства иностранных дел Литовской Республики (2015-2020 годы), Генеральным консулом Литовской Республики в городе Гродно Республики Беларусь (2011-2015 годы).