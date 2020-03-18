В Калининграде представили нового генконсула Литвы

В Калининграде представили нового генконсула Литвы
Аушра Чернявичене. Фото пресс-службы правительства области
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Новый генконсул Литовской республики в Калининграде Аушра Чернявичене и губернатор Антон Алиханов провели первую встречу. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду, 18 марта, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Сейчас в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией мы работаем в круглосуточном режиме, — приводит пресс-служба слова литовского дипломата. — Я сменила своего коллегу на этом посту, и продолжу все дела, которые были начаты: это и экономические, и пограничные вопросы, темы культуры, просвещения и многое другое».

Аушра Чернявичене была назначена генконсулом Литовской Республики в Калининграде в январе этого года. До этого она была заместителем директора Консульского департамента Министерства иностранных дел Литовской Республики (2015-2020 годы), Генеральным консулом Литовской Республики в городе Гродно Республики Беларусь (2011-2015 годы).

В августе 2019 года Олегас Скиндерскис покинул пост генконсула Литвы в Калининграде, который занимал с августа 2015 года.

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