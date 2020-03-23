«Коммерсантъ»: ЦИК приостановил в регионах агитацию по общероссийскому голосованию

Центризбирком попросил регионы приостановить печать и публикацию информационных и агитационных материалов о предстоящем голосовании по конституционным поправкам. Это связано с возможным переносом даты голосования на фоне пандемии коронавируса, пишет «Коммерсантъ».



Источник издания, близкий к администрации президента, сообщил, что 20 марта в ЦИКе прошло совещание. После него региональные избиркомы получили голосовое сообщение начальника управления пресс-службы и информации аппарата ЦИК РФ Ольги Кузнецовой, в котором она рекомендует «до понедельника просто замереть», «ничего не печатать и не вешать».

«Продолжать печатать пока можно только брошюру с разъяснением предложенных конституционных поправок, остальное рекомендовано „затормозить“. Из сообщения следует, что определённость появится „в понедельник-вторник“», — говорится в публикации.

Стоит отметить, что на улицах Калининграда несколько дней назад появились билборды с призывом на голосование по конституционным поправкам. Дата мероприятия на плакатах отсутствует.