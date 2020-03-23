«Коммерсантъ»: ЦИК приостановил в регионах агитацию по общероссийскому голосованию

«Коммерсантъ»: ЦИК приостановил в регионах агитацию по общероссийскому голосованию
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Политика

Центризбирком попросил регионы приостановить печать и публикацию информационных и агитационных материалов о предстоящем голосовании по конституционным поправкам. Это связано с возможным переносом даты голосования на фоне пандемии коронавируса, пишет «Коммерсантъ».

Источник издания, близкий к администрации президента, сообщил, что 20 марта в ЦИКе прошло совещание. После него региональные избиркомы получили голосовое сообщение начальника управления пресс-службы и информации аппарата ЦИК РФ Ольги Кузнецовой, в котором она рекомендует «до понедельника просто замереть», «ничего не печатать и не вешать».

«Продолжать печатать пока можно только брошюру с разъяснением предложенных конституционных поправок, остальное рекомендовано „затормозить“. Из сообщения следует, что определённость появится „в понедельник-вторник“», — говорится в публикации.

Стоит отметить, что на улицах Калининграда несколько дней назад появились билборды с призывом на голосование по конституционным поправкам. Дата мероприятия на плакатах отсутствует.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (7)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter