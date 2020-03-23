СМИ: в Роскомнадзоре меняют руководителя

Глава Роскомнадзора Александр Жаров переходит на другую работу. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По данным агентства, в начале этой недели Жаров должен возглавить «Газпром-медиа». Его место в надзорном ведомстве должен занять начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов.

Липов работает в сфере информационных технологий с 1990 года, отмечается «Интерфакс». Он окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА), с 2008 года работал в Минкомсвязи. В июле 2012 года указом президента был назначен начальником нового Управления по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.

Бывший гендиректор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко в начале 2020 года стал вице-премьером в новом составе федерального правительства.