Россия заявила о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

Россия заявила о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом
Виталий Невар / Новый Калининград
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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что РФ готова оказать Америке помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19, если таковая потребуется. Также посол отрицает информацию американских СМИ о неэффективной работе российского правительства в борьбе с пандемией, пишет «Коммерсант».

«Налицо — грубые попытки переключить общественное внимание с США с тяжелой ситуации с коронавирусом в стране на положение в других государствах. Делается все неуклюже, грубо, с тиражированием лжи»,— отметил Антонов, подчеркнув, что уровень зараженных в России — на «беспрецедентно низком уровне».

Он также назвал неприемлемыми домыслы о несостоятельности системы диагностирования. «Наши тест-наборы показали свое высокое качество в Китае, Иране, переданы в Италию. Простые американцы должны знать — Россия, при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — заявил Антонов журналистам, заявление опубликовано на странице Facebook посольства.

В США зарегистрировано 54,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. По этому показателю страна находится на третьем месте в мире после Китая (81,2 тыс.) и Италии (69,2 тыс.). В ВОЗ допускают, что Америка, где только за последние сутки скончалось от COVID-19 200 человек, может стать новым эпицентром распространения коронавируса в мире.


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