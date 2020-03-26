Песков: из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днем

Песков: из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днем
Дмитрий Песков. Фото — Виталий Невар / Новый Калининград
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Из-за переноса даты голосования по поправке в Конституцию 22 апреля вновь становится рабочим днем. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее предполагалось, что 22 апреля будет выходным днем. Однако накануне время телеобращения к нации президент Владимир Путин сообщил о переносе голосования на неопределенный срок, так как в приоритете «здоровье, жизнь и безопасность людей». В то же время глава государства объявил неделю выходных для предотвращения распространения вируса.

В России зарегистрировано более 650 случаев заражения коронавирусом в 55 регионах. Умерли три человека. В мире число заражений превысило 475 тыс., умерли 21,4 тыс. человек.

 

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