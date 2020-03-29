Мишустин одобрил состав президиума Правительства РФ (список)

Мишустин одобрил состав президиума Правительства РФ (список)
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Чиновники

В правительстве России сформирован состав президиума. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает «Интерфакс».

Как уточняет информагентство, президиум призван решать оперативные вопросы и собираться по мере необходимости в том случае, когда созыв правительства в полном составе на заседании не требуется.

Согласно документу, в президиум вошли: председатель кабинета Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер - глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, заместители премьер-министра Юрий Борисов, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко и вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трунев.

Из министров в новый состав президиума включены: глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, глава Минфина Антон Силуанов, глава МЧС Евгений Зиничев, глава МВД Владимир Колокольцев.

Кроме того, в президиум включены: министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр юстиции Константин Чуйченко, глава Минтруда Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (3)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter