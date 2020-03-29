МИД: живущих за границей россиян много лет оболванивали, а теперь указали на дверь

МИД: живущих за границей россиян много лет оболванивали, а теперь указали на дверь
Мария Захарова. Виталий Невар / Новый Калининград
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В МИД РФ поступают просьбы вернуться на родину от проживающих за границей россиян, так как в иностранных государствах им «указали на дверь». Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, пишет РИА «Новости».

Дипломат сообщила в своем «Фейсбуке», что недавно ей позвонили «очень богатые люди» и заявили, что хотят отправить в Лондон частный самолет за своим сыном. По их словам, сейчас в Англии всем «обнулили медицинские страховки» и «нет никаких обязательств».

«Тест стоит 450 фунтов. Только в Россию, только в Россию!» — приводит Захарова их слова.

Между тем, по ее мнению Захаровой, таких людей много лет «оболванивали» за их же деньги. В 90-е годы, вместо того чтобы поддерживать свой народ и страну, которые «титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство», они покупали недвижимость и строили бизнес за границей.

При этом после того, как проживающим за рубежом россиянам «жестко» указали на дверь со словами «ничего личного, просто бизнес», эти люди вспомнили о том, что по паспорту они граждане России.

«Тогда будьте добры начать с основ — уважения к стране и ее народу», — заключила Захарова.

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