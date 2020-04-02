В Кремле решают, проводить парад 9 Мая «без трибун» или перенести его на осень

Власти РФ рассматривают несколько возможных сценариев проведения парада Победы в связи с ситуацией с коронавирусом в стране. Об этом рассказали РБК два источника, близких к Минобороны, это подтвердил источник, близкий к администрации президента.

В частности, в качестве одного из вариантов допускается перенос парада на осень, чтобы можно было провести его в полноформатном режиме, приурочив к окончанию Второй мировой войны. Как уточняет информагентство, с 2010 года в России, как и во всем мире, эта дата отмечалась 2 сентября. Однако 1 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому день окончания Второй мировой войны переносится на 3 сентября.

Еще один вариант, который рассматривают власти, — обсуждается возможный перенос торжества на начало ноября. 7 ноября 1941 года, в разгар битвы за Москву, прошел военный парад, на котором присутствовал лично Иосиф Сталин. Парад имел большое историческое значение и считался важной военной операцией.

РБК направил запрос в Минобороны и пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.