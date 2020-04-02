Очевидцы: из-за стоп-контроля образовалась пробка на въезд в город (фото)

Въезд в Калининград по Московскому проспекту сильно затруднен из-за стоп-контроля, сотрудники ГИБДД и Росгвардии проверяют почти все машины, въезжающие в город. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 2 апреля, сообщили очевидцы.

«Пробка на въезд в город, менты стоят, каждую машину проверяют. Они стоят практически у нового „Альбатроса“, собралась пробка от первого моста на развязке с Окружной. Такая, в три ряда. Кажется они две полосы перекрыли и на одной проверяют документы. „Стоят“ и съезды на Московский проспект по новой развязке. Есть и авария, но она раньше, у мотеля „Балтика“», — сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» очевидец.

Напомним, с начала режима самоизоляции на въездах в Калининград начали дежурить наряды ГИБДД и Росгвардии. Силовики проверяют фамилию, имя и отчество въезжающих в город и интересуются, куда и зачем следуют автомобилисты. Ограничительные меры не касаются поездок на работу, обращений в лечебные учреждения за медицинской помощью, покупки лекарств и оказания помощи пожилым родственникам. В случае, если повод для поездки оказывается не уважительным, автомобилистам настойчиво рекомендуют вернуться домой.