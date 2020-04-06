В Кремле задумались о переносе сентябрьских выборов из-за коронавируса

В Кремле задумались о переносе сентябрьских выборов из-за коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Кремле допускают перенос единого дня голосования, запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

В качестве возможных сценариев рассматривается перенос на три месяца — декабрь 2020 года — и перенос на следующий день голосования, который пройдет в сентябре 2021 года.

На сентябрь 2021 года, помимо плановых региональных выборов, также намечена федеральная кампания — выборы в Госдуму, отмечает РБК.



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