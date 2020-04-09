Алиханов: на все выборы надо ходить, иначе ты не гражданин

Алиханов: на все выборы надо ходить, иначе ты не гражданин
Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов уверен, что все граждане должны ходить на все выборы. Об этом он написал у себя в Instagram 8 апреля, отвечая на вопрос подписчика относительно запланированного всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

«Как Вы будете смотреть в глаза людям, призывая придти и проголосовать за изменения в Конституцию? Вирус показал о ком заботиться власть в трудные времена: только о себе, своих корыстных интересах. Спасибо вирусу хоть за это, потому что он создал ситуацию, в которой власть показывает свое истинное лицо», — написал пользователь Алиханову.

Последний сообщил, что ответ на этот вопрос не требует ответа. «На все выборы надо всегда ходить, иначе ты не гражданин и голос твой будет подан против твоих убеждений», — написал чиновник.

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