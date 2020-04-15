Президент решил направить 200 млрд на «поддержку устойчивости» бюджетов регионов

Президент решил направить 200 млрд на «поддержку устойчивости» бюджетов регионов
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент РФ Владимир Путин распорядился выделить регионам в общей сложности 200 млрд рублей на обеспечение «устойчивости» бюджетов. Об этом он заявил в своем обращении перед дистанционным совещанием с кабмином.

По словам Путина, в условиях пандемии коронавируса доходы региональных бюджетов по различным причинам просели, между тем финансовая нагрузка на регионы возросла. По этой причине власти страны намерены обеспечить дополнительную материальную помощь.

Президент подчеркнул, что необходимо дать возможность региональным властям «гибко использовать» выделяемые средства: на зарплаты бюджетникам, выплату пособий, адресную помощь гражданам. Также президент распорядился «мониторить достаточность принимаемых мер» как по всей экономике в целом, так и по отдельным отраслям.

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