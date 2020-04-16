В США обвинили Россию в испытании противоспутниковой ракеты

Командование ВВС США утверждает, что Россия провела 15 апреля испытание противоспутниковой ракеты прямого перехвата. Об этом говорится в официальном заявлении командования, сообщает РИА «Новости».
«Российское испытание DA-ASAT показывает еще один пример, что угрозы космическим системам США и союзников реальны, серьезны и растут», — приводятся словам главы космического командования американских ВВС Джона Реймонда.
При этом военные США утверждают, что готовы к «сдерживанию агрессии и защите нации», союзников и интересов США от враждебных действий в космосе.
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