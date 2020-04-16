НАТО: коронавирус не помешает поддерживать боевые группы в Польше и странах Балтии

НАТО: коронавирус не помешает поддерживать боевые группы в Польше и странах Балтии
Виталий Невар / Новый Калининград
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что силы альянса в Польше странах Балтии находятся в состоянии боевой готовности, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает «Радио Польша».

«Мы поддерживаем наши боевые группы в странах Балтии и Польше, — цитируют СМИ генсека — Мы продолжаем воздушные и морские патрульные миссии. И, прежде всего, мы поддерживаем оперативную готовность».

Генсек по словам Столтенберга, при необходимости НАТО «направит свои силы в сторону потенциальной угрозы даже во время коронавирусного кризиса».

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