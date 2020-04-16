Жителям Польши с 20 апреля обещают разрешить посещать леса и парки

Жителям Польши с 20 апреля обещают разрешить посещать леса и парки
Виталий Невар / Новый Калининград
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Жителям Польши с понедельника разрешат посещать леса и парки. Об этом заявил министр государственных архивов Польши Яцек Сасин, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на RMF FM.

«Я думаю, что в первую очередь уже с ближайшего понедельника мы можем рассчитывать на открытие лесов, зелёных территорий», — сказал Сасин. Сейчас в связи с пандемией коронавируса зелёные зоны разрешено посещать только охотникам.

Правительство республики также обсуждает возможность увеличения количества людей, которые могут одновременно находиться в магазинах и храмах. В настоящее время в продовольственной торговой точке разрешено принимать до трёх человек на одну кассу, в храме — до пяти человек, не считая служителей.

Занятия в школах власти в ближайшее время возобновлять не планируют. «Пока нет. Пока мы этого не обсуждали. Школы — это слишком крупные скопления людей», — пояснил Яцек Сасин.

С 20 марта из-за распространения коронавируса в Польше действует режим эпидемии. Власти республики приняли решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны и магазины, кроме продовольственных. В стране также ввели ограничения на передвижение людей, с четверга вводится обязательное ношение масок в общественных местах.

По сведениям СМИ, после 20 апреля в Польше планируют приступить к «размораживанию» экономики. В стране хотят постепенно открывать магазины, торговые центры и парикмахерские.

По последним данным, количество заражённых коронавирусом в Польше составляет 7582 человека, 286 из них скончались.

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