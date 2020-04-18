Путин продлил чиновникам сроки подачи деклараций о доходах за 2019 год

Путин продлил чиновникам сроки подачи деклараций о доходах за 2019 год
Виталий Невар / Новый Калининград
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Российским чиновникам и госслужащим продлили сроки подачи деклараций о доходах и расходах. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г., срок подачи которых предусмотрен нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, представляются до 1 августа 2020 г. включительно», — говорится в тексте указа.

«Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться настоящим указом при продлении срока представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г», — подчеркивается в документе.

Уточняется, что подобные меры приняты в связи с реализацией на территории РФ комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

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