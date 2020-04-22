Названа кандидатура нового прокурора Калининградской области

В областную Думу внесена на утверждение кандидатура Александра Авдеева на должность прокурора области. Ранее он занимал должность заместителя начальника управления генпрокуратуры в Южном федеральном округе. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава комитета облдумы по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку Александр Мусевич.



Авдеев родился в 1982 году. С 1999 года служил в органах полиции, а в 2003 году перешел на работу в органы прокуратуры. С 2012 по сентябрь 2019 г. последовательно занимал должности старшего прокурора, заместителя начальника и начальника отдела по надзору за уголовно — процессуальной и оперативно — розыскной деятельностью прокуратуры Новгородской области, прокурора Великого Новгорода.