Облдума проголосовала за назначение нового главы региональной прокуратуры

Калининградская областная Дума утвердила кандидатуру Александра Авдеева на должность прокурора области. Голосование прошло в пятницу, 24 ноября, на заседании облдумы.
За назначение Авдеева на должность грады областной прокуратуры проголосовали 27 депутатов, против — 1.
Напомним, ранее Авдеев занимал должность заместителя начальника управления генпрокуратуры в Южном федеральном округе. Он родился в 1982 году. С 1999 года служил в органах полиции, а в 2003 году перешел на работу в органы прокуратуры. С 2012 по сентябрь 2019 г. последовательно занимал должности старшего прокурора, заместителя начальника и начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Новгородской области, прокурора Великого Новгорода.
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