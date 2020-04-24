Облдума проголосовала за назначение нового главы региональной прокуратуры

Облдума проголосовала за назначение нового главы региональной прокуратуры
Александр Авдеев / genprokufo.ru

Калининградская областная Дума утвердила кандидатуру Александра Авдеева на должность прокурора области. Голосование прошло в пятницу, 24 ноября, на заседании облдумы.

За назначение Авдеева на должность грады областной прокуратуры проголосовали 27 депутатов, против — 1.

Напомним, ранее Авдеев занимал должность заместителя начальника управления генпрокуратуры в Южном федеральном округе. Он родился в 1982 году. С 1999 года служил в органах полиции, а в 2003 году перешел на работу в органы прокуратуры. С 2012 по сентябрь 2019 г. последовательно занимал должности старшего прокурора, заместителя начальника и начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Новгородской области, прокурора Великого Новгорода.

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