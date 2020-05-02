Первый регион в Германии смягчил ограничения социальных контактов

Федеральная земля Саксония-Анхальт на востоке ФРГ смягчила действующие шесть недель ограничения на социальные контакты, которые ввели из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на dpa.

Соответствующее решение приняло правительство региона. Согласно нынешним правилам, по улицам в этой федеративной земле можно передвигаться максимум по двое. С понедельника, 4 мая, будет разрешено находиться в компании из пяти человек.

В Германии коронавирусом заразились более 161 тысячи человек. В последние недели темпы распространения заболевания замедляются. В Саксонии-Анхальт зарегистрировано около 1,5 тысячи случаев — это один из самых низких показателей по стране.