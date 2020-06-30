Евросоюз принял список для открытия границ с 1 июля. Россия в него не вошла

Евросоюз принял список для открытия границ с 1 июля. Россия в него не вошла
Виталий Невар / Новый Калининград
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Евросоюз принял список стран, для граждан которых сообщество откроет границы с 1 июля. Россия и США в него не вошли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совет ЕС. 

Как пишет «Медуза», в перечень включили Алжир, Австралию, Грузию, Канаду, Марокко, Новую Зеландию, Руанду, Сербию, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногорию, Южную Корею и Японию. В заявлении Совета ЕС отмечается, что Китай сможет стать 15-й страной, если подтвердит готовность со своей стороны открыть границы для граждан ЕС.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что решение о возобновлении авиационного, железнодорожного и автомобильного сообщения России с внешним миром будут принимать в зависимости от эпидемической ситуации. На вопрос о том, когда откроются границы, глава ведомства ответил: «Я не знаю».

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