Евросоюз принял список для открытия границ с 1 июля. Россия в него не вошла

Евросоюз принял список стран, для граждан которых сообщество откроет границы с 1 июля. Россия и США в него не вошли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совет ЕС.

Как пишет «Медуза», в перечень включили Алжир, Австралию, Грузию, Канаду, Марокко, Новую Зеландию, Руанду, Сербию, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногорию, Южную Корею и Японию. В заявлении Совета ЕС отмечается, что Китай сможет стать 15-й страной, если подтвердит готовность со своей стороны открыть границы для граждан ЕС.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что решение о возобновлении авиационного, железнодорожного и автомобильного сообщения России с внешним миром будут принимать в зависимости от эпидемической ситуации. На вопрос о том, когда откроются границы, глава ведомства ответил: «Я не знаю».