У мусорного оператора изъяли переписку сотрудников для доказательства сговора

Управление Федеральной антимонопольной службы в 2020 году продолжало расследовать закупку услуг по печати платежек региональным мусорным оператором «Единая система обращения с отходами» на 2019 год. В ходе расследования была изъята переписка сотрудников госпредприятия с компанией, у которой без конкуренции закупили услуги. Из переписки следовало, что представитель компании «Рефайди Балтия», получившей контракт, пересылал госпредприятию коммерческие предложения «конкурентов», на основании которых потом рассчитывалась стартовая цена закупки. Это следует из решения УФАС, опубликованного в базе решений ФАС.



Также в решении отмечается, что первоначально госпредприятие запросило коммерческие предложения у основных региональных игроков рынка печати и доставки платежек «Почтэк», «Почта России», «Симплекс» и «Рефайди Балтия». Цена «Рефайди Балтии» оказалась самой высокой. Тогда ЕСОО переименовала предмет интересующих его услуг на «расчеты с отходообразователями» и запросила предложения у «Рефайди Балтии», «БАУРЗ» и «Абрис-Торг». Как показало расследование УФАС, две последние компании были партнерами «Рефайди Балтии». Для «БАУРЗ» она печатала и доставляла платежки областного фонда капремонта, а с «Абрис-Торгом» имела бессрочный контракт на печать полиграфической продукции.

В отличие от первого запроса коммерческих предложений цена «Рефайди Балтии» оказалась самой низкой (6,99 млн руб.) и как раз позволяла не проводить публичный конкурс и напрямую заказать услугу у нее (закупка до 7 млн руб.).

Как отмечается в решении УФАС, ЕСОО некорректно рассчитала стартовую цену торгов. Она определяется как среднее значение по запрашиваемым коммерческим предложениям, а сотрудники госпредприятия Алексея Хряпченко взяли за цену закупки наименьшее коммерческое предложение. Если бы цена была определена корректно, что цена закупки превысила 7 млн руб. и госпредприятию бы пришлось проводить четыре публичных конкурса, считают в УФАС. Кроме того, по двум из четырех закупок дополнительными соглашениями откорректировали сумму закупки до 7,4 и 8,1 млн руб., то есть с превышением «конкурсного» порога.

В итоге УФАС признал наличие сговора между госпредприятием и компанией, которая печатает платежки за вывоз мусора.

В ЕСОО с выводами УФАС не согласны. Госпредпредприятие считает, что антимонопольщики недопустимо вмешивались в процесс закупки, «по мотивам, связанным с оценкой ее целесообразности». Минимальная цена была рассчитана не по методике закона о госзакупках ради экономии средств предприятия. Также мусорный оператор полагает, что у него нелегально изъяли переписку, так как внутренние правила обработки персональных данных требуют на то согласия директора, которое получено не было. Также у госпредприятия к проверяющим есть претензии в части соблюдения процедуры копирования информации.

Как пояснили «Новому Калининграду» в УФАС, ЕСОО жаловалась на изъятие переписки в центральный аппарат ФАС и прокуратуру. Центральный аппарат нарушений не нашел, а о каких-либо претензиях со стороны прокуратуры управлению на данный момент ничего не известно.