Глав союза переработчиков отходов исключили из совета при областном правительстве

Глав союза переработчиков отходов исключили из совета при областном правительстве
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

Главу регионального союза переработчиков отходов Святослава Лавриненко и председателя правления союза Марка Балановского исключили из состава экологического совета при губернаторе Антоне Алиханове. Лавриненко был выдвинут в совет как представитель союза, а Балановский — как представитель Калининградской торгово-промышленной палаты, где он возглавляет профильный комитет. Об этом Лавриненко сообщил «Новому Калининграду».

Последний состав совета был сформирован в декабре, и первое заседание планировалось провести в середине июля 2020 года. Возглавляет совет губернатор Антон Алиханов.

«Мы получили оповещение о том, что будет проводиться, просим подтвердить участие. Получали письма о переносе, подтвердили свое участие, готовили доклады. И вот секретарь совета позвонила и говорит: не приходите, вы исключены. Я спросил: а какие основания, пришли что-нибудь почитать, посмотреть. Вчера получил письмо министра Олега Ступина», — рассказывает Лавриненко.

В тексте письма в качестве основания исключения из совета указывается распоряжение правительства области от 18 июня. На сайте областного правительства данное распоряжение не опубликовано.

Причиной неожиданного исключения из совета Лавриненко считает антипатию со стороны министра Олега Ступина и активность в продвижении экологических проектов.

В пресс-службе правительства области комментарий по поводу исключения Лавриненко и Балановского из совета оперативно не предоставили.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Обсудить на Facebook Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter