Глав союза переработчиков отходов исключили из совета при областном правительстве

Главу регионального союза переработчиков отходов Святослава Лавриненко и председателя правления союза Марка Балановского исключили из состава экологического совета при губернаторе Антоне Алиханове. Лавриненко был выдвинут в совет как представитель союза, а Балановский — как представитель Калининградской торгово-промышленной палаты, где он возглавляет профильный комитет. Об этом Лавриненко сообщил «Новому Калининграду».



Последний состав совета был сформирован в декабре, и первое заседание планировалось провести в середине июля 2020 года. Возглавляет совет губернатор Антон Алиханов.

«Мы получили оповещение о том, что будет проводиться, просим подтвердить участие. Получали письма о переносе, подтвердили свое участие, готовили доклады. И вот секретарь совета позвонила и говорит: не приходите, вы исключены. Я спросил: а какие основания, пришли что-нибудь почитать, посмотреть. Вчера получил письмо министра Олега Ступина», — рассказывает Лавриненко.

В тексте письма в качестве основания исключения из совета указывается распоряжение правительства области от 18 июня. На сайте областного правительства данное распоряжение не опубликовано.

Причиной неожиданного исключения из совета Лавриненко считает антипатию со стороны министра Олега Ступина и активность в продвижении экологических проектов.

В пресс-службе правительства области комментарий по поводу исключения Лавриненко и Балановского из совета оперативно не предоставили.