Облправительство не справилось с изъятием водоканалов у городов и попросило еще 3 года

Областное правительство вышло с инициативой в облдуму о продлении сроков изъятия водоканалов у муниципалитетов области. В действующей редакции закона, принятого в июле 2018 года, прописывалось, что областное предприятие примет водоканалы всех муниципалитетов, кроме Калининграда до конца 2020 года. Калининградский водоканал власти успели принять к началу 2020 году как и предписывал закон. Соответствующую инициативу правительства озвучила замглавы министерства строительства и ЖКХ Людмила Пильтихина.



По ее словам, в процессе анализа имущества муниципальных водоканалов выяснилось, что многие объекты не зарегистрированы, у них нет лицензий, а также есть значительные долги перед энергетиками и по налогам. Из более 4 тыс. объектов городских водоканалов должным образом оформлены только 1,2 тыс. объектов.

Председатель облдумы Марина Оргеева отметила, что срыв планов по передаче имущества водоканалов на уровень региона не улучшил, а по сути ухудшил ситуацию с водоснабжением и водоотведением в муниципалитетах, потому, что муниципалитеты, планируя передачу активов на 2020 год, вероятно, уже не закладывали средств в бюджетах на их содержание. «Мы не только на месте стоим, но и назад откатываемся», — сказала Оргеева.

Также она спросила у Пильтихиной, сколько муниципалитеты заложили денег на содержание имущества водоканалов в 2020 году с учетом того, что у них в этом году активы не заберут. Представитель минстроя на этот вопрос ответить не смогла.

Кроме того, муниципалитетам нужны деньги на регистрацию имущества. Областные власти готовы помогать, сказала Пильтихина, но в каком объеме не уточнила.

На данный момент долг муниципальных водоканалов перед энергетиками достиг 165 млн руб. и еще 70 млн руб. они должны в качестве налогов.

Депутаты поинтересовались у замминистра, почему бы не решить вопросы консолидации активов за счет калининградского «Водоканала», который был прибыльным и областные власти получили его в распоряжение. На это Пильтихина отметила, что урегулирование проблем муниципалитетов госпредприятием будет нецелевым расходованием денежных средств.

В итоге депутаты проголосовали за перенос сроков передачи водоканалов на уровень региона.