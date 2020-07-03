Правительство: нам не поступали параметры кредитования мусоросортировочного комплекса

Правительство: нам не поступали параметры кредитования мусоросортировочного комплекса
Олег Ступин. Виталий Невар / Новый Калининград
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На данный момент областные власти официально не получали параметры кредитования проекта строительства мусортировочного комплекса от Сбербанка. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Согласно условиям концессионного соглашения, все параметры проекта, включая, его финансирование, согласуются с концедентом, то есть, правительством области. Надеемся, что предложение Сбербанка будет соответствовать масштабу проекта и будет экономически приемлемым для региона», — цитирует министра экологии области Олега Ступина пресс-служба правительства.

Ранее Сбербанк сообщил о достижении договоренности с концессионером о финансировании проекта. Кредитный договор планируется заключить в середине июля.

В сообщении Сбербанка речь шла о выделении в качестве кредита «более 2 млрд руб.» при общей стоимости проекта порядка 3 млрд руб.

Ранее стоимость проекта оценивалась в 2,3 млрд руб.

Средства, вложенные инвестором в строительство объекта, а также расходы на привлечение кредитных средств включаются в тариф за вывоз мусора для населения и бизнеса области.

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