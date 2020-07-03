Власти планируют преобразовать «Калининград-ГорТранс» в ООО

Муниципальное предприятие «Калининград-ГорТранс», занимающееся пассажирскими перевозками в Калининграде, будет преобразовано в общество с ограниченной ответственностью. Это следует из плана мероприятий по реформированию государственных и муниципальных предприятий Калининградской области до 2025 года, предоставленным Калининградским УФАС по запросу «Нового Калининграда».



Реорганизацию «Калининград-ГорТранса» планируется провести к 2024 году.

Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе администрации Калининграда, несмотря на реорганизацию город останется владельцем перевозчика.

Также в форму ООО планируется преобразовать МКП «Управление капитального строительства» Калининграда и «Городской центр геодезии». Ритуальное муниципальное предприятие «Альта», согласно плану мероприятий, будет преобразовано бюджетное учреждение.

В декабре 2019 года Госдума приняла закон о запрете на работу МУПов и ГУПов на конкурентных рынках. Для продолжения работы они должны быть реорганизованы.